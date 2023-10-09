Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli (Bazı deniz otobüsü seferleri iptal)

Marmara Denizi’nde oluşan poyraz fırtınası nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi denize açılamadı. Poyraz nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demirledi. Öte yandan Bursa ile İstanbul arasında yapılan bazı deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli (Bazı deniz otobüsü seferleri iptal)
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bu sabah Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında poyraz etkili oldu.

Poyraz fırtınasının etkili olması nedeniyle Tekirdağ’da bulunan birçok balıkçı teknesi denize açılamadı.

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli (Bazı deniz otobüsü seferleri iptal) - 1

Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demirleyerek fırtınanın geçmesini bekliyor.

BURSA-İSTANBUL DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları ve İstanbul Eminönü bölgesindeki yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri, Eminönü bölgesindeki yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 9.30 ile 10.30 saatlerindeki 4 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı

Marmara'daki fırtınanın Çarşamba günü etkisini yitirmesi bekleniyor.

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