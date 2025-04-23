Marmara Denizi ve İstanbul'da artçı depremler sürüyor (AFAD-Kandilli son depremler)

Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da büyük korkuya neden olan sarsıntı sonrası Marmara Denizi'nde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Büyükçekmece açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmara Denizi ve İstanbul'da artçı depremler sürüyor (AFAD-Kandilli son depremler)
İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Haberi Görüntüle

Marmara Denizi 6,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem ve çevre illerde büyük korkuya neden oldu.

Şiddetli deprem sonrası Marmara Denizi'nde artçı depremler kaydedildi.

Bu depremlerin en şiddetlisi saat 13.02'de Büyükçekmece açıklarında yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bu depremin şiddetini 4,9 olarak açıkladı.

Marmara'daki depremin ardından AFAD'dan uyarı

Marmara'daki depremin ardından AFAD'dan uyarı

Haberi Görüntüle

Bu depremin yanı sıra Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler şöyle:

- Saat 12.51 - 4,4
- Saat 13.01 - 4,8
- Saat 13.02 - 4,5

MARMARA 6,2'LİK DEPREMLE SARSILDI

Marmara Denizi'nde saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 'da şiddetli şekilde hissedildi.

Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve İzmir'de vatandaşlar sokaklara döküldü.

AFAD-KANDİLLİ LİSTESİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...