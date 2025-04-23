Marmara Denizi ve İstanbul'da artçı depremler sürüyor (AFAD-Kandilli son depremler)

Marmara Denizi 6,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem İstanbul ve çevre illerde büyük korkuya neden oldu.

Şiddetli deprem sonrası Marmara Denizi'nde artçı depremler kaydedildi.

Bu depremlerin en şiddetlisi saat 13.02'de Büyükçekmece açıklarında yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bu depremin şiddetini 4,9 olarak açıkladı.