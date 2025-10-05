Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.43'te gerçekleşen deprem, 2 Ekim günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntıya yakın bir noktada gerçekleşti.
Marmara Denizi'nde 2 Ekim günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 13.43'te Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
2 Ekim günü gerçekleşen depremin merkez üssüne yakın bir noktada yaşanan sarsıntı, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.
