Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Marmara Denizi'nde 2 Ekim günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 13.43'te Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2 Ekim günü gerçekleşen depremin merkez üssüne yakın bir noktada yaşanan sarsıntı, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.