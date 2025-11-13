Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem

13.11.2025 12:29

Son Güncelleme: 13.11.2025 12:32

Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi, Silivri açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde deprem oldu.

 

AFAD'ın verilerine göre, 3.4 büyüklüğündeki deprem Silivri açıklarında meydana geldi.

 

Deprem, 14.2 kilometrede gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Marmara Denizi - [25.99 km] Silivri (İstanbul)13 Kasım 2025 11:5740.833928.250014.203.40
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 11:4439.168928.32617.001.60
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 11:4139.118628.32148.661.80
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 11:3439.227828.15648.763.30
Akhisar (Manisa)13 Kasım 2025 11:2739.019727.96816.801.10
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 11:2239.225028.15314.840.90
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 11:1739.201928.10614.611.00
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 11:1439.250628.16725.621.30
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 11:1339.144428.32336.811.10
Akdeniz13 Kasım 2025 11:1034.531132.44197.942.30
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 11:1039.227228.17538.582.20
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 11:0139.205628.17696.231.70
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 10:5839.253328.13896.551.70
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 10:5039.208128.17225.042.00
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 10:4639.198128.17724.051.50
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 10:4639.218928.15817.001.40
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 10:4339.228928.16586.332.20
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 10:4139.118628.34815.660.90
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 10:3439.277528.18564.340.80
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 10:3139.222228.15067.001.00
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 10:3039.232528.16946.851.10
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 10:2839.287828.13947.001.20
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 10:2039.180328.30949.581.40
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 10:1639.208928.17976.253.00
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 10:0739.229728.17195.382.30
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 10:0739.231428.16864.971.70
Akdeniz13 Kasım 2025 10:0334.717532.394229.453.00
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 10:0139.263628.11115.991.20
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:5839.253628.15229.851.20
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:5639.226128.16837.890.90
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:5239.223328.17534.981.20
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:4139.227828.16897.651.40
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:4039.206928.15318.392.10
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:3839.225828.15617.791.90
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:3539.158628.19287.001.30
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:3439.240828.14944.771.10
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:3139.153328.30867.001.30
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:2739.227528.17585.821.10
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:2539.253628.17174.401.00
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:2539.214228.14319.081.20
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:2239.190028.30584.861.30
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:2139.242228.13896.481.80
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:1739.235628.15086.791.80
Yazıhan (Malatya)13 Kasım 2025 09:1338.542838.02037.001.90
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:0939.244428.17064.812.40
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:0839.220828.16007.003.00
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:0839.237528.15334.783.30
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 09:0639.243328.16585.133.20
Beypazarı (Ankara)13 Kasım 2025 09:0540.184231.79396.862.30
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:5339.186128.11947.001.40
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:5239.238128.14067.002.30
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:5039.205028.14177.000.90
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:4539.243628.15085.752.40
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:4139.260328.15476.421.60
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:3639.227828.15256.991.30
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:3139.256428.156110.101.90
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:2939.209228.17647.001.60
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:2439.258328.12397.001.70
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:1339.230628.17288.851.60
Akdeniz , Hacısofu Körfezi13 Kasım 2025 08:1035.073932.38337.002.30
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:0939.229728.15726.521.50
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:0839.252228.13837.002.20
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:0639.224428.15227.002.90
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:0539.234428.12975.401.60
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:0339.239428.15506.982.00
Uludere (Şırnak)13 Kasım 2025 08:0137.401142.69537.022.00
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 08:0039.225828.16697.002.20
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 07:5539.168128.319713.063.90
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 07:4739.245028.13864.552.50
Akdeniz13 Kasım 2025 07:4634.680032.255640.463.80
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 07:4539.239728.13977.014.00
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 07:3339.240828.16196.992.00
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 07:3139.214728.15757.811.70
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 07:2939.256728.11447.013.00
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 07:2039.249228.15476.971.90
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 07:1939.252828.15177.002.10
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 07:1739.239428.17647.001.70
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 07:1639.226928.15976.951.70
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 07:1239.239228.15565.633.10
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 07:0139.256428.11676.992.50
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:5839.206728.14176.152.20
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:5839.240328.168910.342.70
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:5739.242828.17618.071.90
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:5739.232528.15195.251.30
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:5539.220628.13535.682.00
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:5539.259228.14175.551.60
Pozantı (Adana)13 Kasım 2025 06:5437.414234.93728.520.80
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:5339.245828.15507.003.40
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:5339.251928.13534.762.60
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:5139.227228.16587.582.30
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:4939.255628.15536.993.00
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:4839.231428.15676.052.50
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:4539.221128.13786.992.10
Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)13 Kasım 2025 06:4535.000632.445012.591.90
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:4439.235628.15567.711.70
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:4339.243628.14897.921.70
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:4239.228628.16446.992.10
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:4239.232528.15227.002.10
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:4139.232228.17005.861.30
Sındırgı (Balıkesir)13 Kasım 2025 06:3739.219428.19756.843.00
