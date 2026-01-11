Marmara Denizi'nde 50 yıllık sır. 1975'te düşen uçak bulunuyor mu?

Uçağın enkazının yerinin belli olduğunu ifade eden Kuru, "Hatta dönem dönem bazı balıkçı ağlarına takılan parçalar var. 80 metre derinlikte kokpiti radarımızda kilitledik ve gördük." dedi.

“AYNI ANDA OPERASYON YAPIP ÇIKARACAĞIZ”

Şimdiki hedeflerinin kuyruk kısmı olduğunu ifade eden Kuru, "Çünkü kuyruk kısmında uçağın kara kutusu yer alıyor. Diğer parçaları da netleştirdikten sonra aynı anda operasyon yapıp bunları çıkartacağız." dedi.

Kuru, düşen uçağın içindeki yolcuların yakınları ile de iletişime geçti.

Ekibin enkaza ulaşmak için araştırmaları sürüyor.