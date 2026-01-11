Marmara Denizi'nde 50 yıllık sır. 1975'te düşen uçak bulunuyor mu?
Marmara Denizi'nde 1975 yılında düşen "Bursa" isimli yolcu uçağının yeri hala tespit edilemedi ve düşme nedeni de belirlenemedi. 50 yıl sonra içerik üreticisi Nedim Kuru ve ekibi harekete geçip uçağın enkazını aramaya başladı. İddiaya göre bazı parçalara ulaşıldı. Haber: Beyzanur Özer
50 yıl önce içindeki 42 yolcu ve mürettebatla birlikte Marmara Denizi'ne düşen "Bursa" isimli yolcu uçağının enkazı bulunamadı.
İçerik üreticisi Nedim Kuru, sualtı dronu ve özel cihazlarla uçağın peşine düştü.
Büyükçekmece ve Ambarlı civarında uzun süredir araştırma yapan ekip, enkaza ait parçalara ulaştığını iddia etti.
Nedim Kuru ve ekibi
Uçağın enkazının yerinin belli olduğunu ifade eden Kuru, "Hatta dönem dönem bazı balıkçı ağlarına takılan parçalar var. 80 metre derinlikte kokpiti radarımızda kilitledik ve gördük." dedi.
“AYNI ANDA OPERASYON YAPIP ÇIKARACAĞIZ”
Şimdiki hedeflerinin kuyruk kısmı olduğunu ifade eden Kuru, "Çünkü kuyruk kısmında uçağın kara kutusu yer alıyor. Diğer parçaları da netleştirdikten sonra aynı anda operasyon yapıp bunları çıkartacağız." dedi.
Kuru, düşen uçağın içindeki yolcuların yakınları ile de iletişime geçti.
Ekibin enkaza ulaşmak için araştırmaları sürüyor.