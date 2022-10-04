Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde dün gece bir deprem meydana geldi.
AFAD saat 01.57'deki depremin büyüklüğünü 3.0; derinliğini ise 8.09 kilometre olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 3,1; derinliğinin ise 19.2 kilometre olduğunu duyurdu.
Depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Görür, "Beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli" dedi.
Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli. Sevgiyle pic.twitter.com/MOt2r206Aj— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 4, 2022