Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde dün gece bir deprem meydana geldi.

AFAD saat 01.57'deki depremin büyüklüğünü 3.0; derinliğini ise 8.09 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 3,1; derinliğinin ise 19.2 kilometre olduğunu duyurdu.

Depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Görür, "Beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli" dedi.