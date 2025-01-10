Marmara Denizi’nde deprem! Merkez üssü Büyükçekmece açıkları

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Marmara Denizi’nde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,3 olarak açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sarsıntının 6,83 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Marmara Denizi’nde deprem! Merkez üssü Büyükçekmece açıkları
4,5 büyüklüğündeki deprem neyin işareti? Prof. Dr. Okan Tüysüz: “7 büyüklüğünde deprem potansiyeli var”

4,5 büyüklüğündeki deprem neyin işareti? Prof. Dr. Okan Tüysüz: “7 büyüklüğünde deprem potansiyeli var”

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Marmara Denizi’nde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Büyükçekmece açıklarında saat 12.24’te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,3 olarak açıkladı.

Sarsıntı 6,83 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssüne yakın bazı vatandaşlar, sosyal medyada sarsıntıyı hissettiklerini paylaştı.

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