Marmara Denizi’nde deprem! Merkez üssü Büyükçekmece açıkları

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Marmara Denizi’nde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Büyükçekmece açıklarında saat 12.24’te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,3 olarak açıkladı.



Sarsıntı 6,83 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Depremin merkez üssüne yakın bazı vatandaşlar, sosyal medyada sarsıntıyı hissettiklerini paylaştı.