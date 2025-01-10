Marmara Denizi’nde deprem! Merkez üssü Büyükçekmece açıkları
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Marmara Denizi’nde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,3 olarak açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sarsıntının 6,83 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Son dakika haberi!
Marmara Denizi’nde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Büyükçekmece açıklarında saat 12.24’te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,3 olarak açıkladı.
Sarsıntı 6,83 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssüne yakın bazı vatandaşlar, sosyal medyada sarsıntıyı hissettiklerini paylaştı.
AFAD SON DEPREMLER TABLOSU
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- İstanbul
- Son Depremler
- İstanbul Büyükçekmece
- Son Dakika Haberleri
- Deprem