Marmara Denizi'nde esaret: 3 gün boyunca yardım bekledi

Bandırma-Yenikapı seferini yapan İDO feribotu denizin ortasında yardım isteyen bir kişiyi fark etti. Feribota alınan kişinin, 3 gün önce balık tutmak için denize açıldığını ve akıntıya kapıldığını söylediği öğrenildi.

DHA 15.08.2020 - 15:34

Marmara Denizi'nde esaret: 3 gün boyunca yardım bekledi

Marmara Denizi ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı.

Bandırma'dan Yenikapı'ya seferini yapmakta olan İDO feribotunun kaptanı Marmara Denizi'nin ortasında bir teknede el sallayarak yardım isteyen kişiyi fark etti.

Feribot, motorsuz tekneye yaklaşarak yardım isteyen kişiyi kurtardı. Feribota çıkarılan kişinin, 3 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açıldığını ancak akıntıya kapıldığını söylediği öğrenildi.

Telefon da kullanmadığı belirtilen kişi feribota alındı. Yenikapı İskelesi'ne getirilen bitkin haldeki vatandaş ambulansla hastaneye götürüldü.

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