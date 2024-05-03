Marmara Denizi’nde gemi arızası

Marmara Denizi’nde Tavşan Adası açıklarında arızalanan kargo gemisi kurtarılarak Tuzla Tersaneler Bölgesi’ne çekildi.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tuzla Tersaneneler Bölgesi’ne seyir halinde olan CHALLENGER 1 isimli 82 metre boyundaki genel kargo gemisinin Marmara Denizi Tavşan Adası açıklarında makine arızası yaptığı belirtildi.



Paylaşımda, arızalanan geminin İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Şark römorkörünce yedeklenerek Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde emniyete alındığı kaydedildi.