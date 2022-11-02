Marmara Denizi'nde kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi

Marmara Denizi'nde kaçak avlanan yaklaşık 1 ton kara kıllı midye ele geçirildi. Kandilli Şehir Hatları İskelesi'ne halatla bağlı bir file içerisinde bulunan ve canlılığını koruyan midyeler denize bırakıldı.

Marmara Denizi'nde kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Beykoz sahili ve Denizi'nde kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde Kandilli Şehir Hatları İskelesi'ne bağlı bir halat tespit edildi.

Marmara Denizi'nde kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi - 1

Ekipler durumu Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Kuzey Marmara Grup Komutanlığı'na bildirdi.

Marmara Denizi'nde kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi - 2

İskeleye dalış ekipleri yönlendirildi. Dalgıçlar tarafından yapılan dalışta denizin 7 metre derinlikte, yaklaşık 1 ton kara kıllı midyenin bir filede tutulduğu tespit edildi.

Canlılığını koruyan midyeler denize bırakıldı.

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