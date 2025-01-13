Marmara Denizi'nde müsilaj tehdidi: Deniz beyaz tabakayla örtüldü

2021 yılında Marmara Denizi için büyük bir sorun haline gelen müsilaj , yaklaşık 3 yılın ardından 23 Ekim'de, Balıkesir'deki Erdek Körfezi'nde görüldü. 6 Kasım’da Marmara Adaları çevresiyle Tekirdağ kıyılarına doğru yayıldı. 5 Aralık’taysa İzmit Körfezi’ne ulaştı. Son olarak da Mudanya sahilleri hafta sonu beyaz örtüyle kaplandı. Denizdeki kirlilik sahilden başlayarak 100 metre açığa kadar ulaştı.

Son dönemde Marmara Denizi’nin 5 ila 25 metre derinliklerinde yeniden görülen müsilajın neden oluştuğu hakkında çalışmalar yapan uzmanlar 3 ana neden üzerinde durdu.

İklim değişimine bağlı su sıcaklığındaki artış, dip sularının sıcaklıklarında gözlenen homojenlikle karakterize olan kararlı durağanlık ve Marmara Denizi’ne noktasal ve yayılı kaynaklardan ulaşan kirlilik yani azot ve fosfor yükünün yüksekliği nedenlerinin müsilaj oluşumunun ana temelleri olarak görüldü.