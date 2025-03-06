Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi: "Yüzeye yaklaşıyor"

Marmara Denizi'nde daha önce 2007-2008 ve 2021 yıllarında gözlemlenen müsilaj oluşumu, deniz ekosistemini bu yıl da tehdit ediyor. 71 yaşındaki çevre gönüllüsü ve Büyükada sakini Serço Ekşiyan, Marmara Denizi'nde 1973 yılında tüplü dalışa başladığını ve yaşanan değişime tanıklık ettiğini söyledi. Marmara Denizi'nde ilk müsilajı 2007 Kasım'da bir dalış esnasında gördüğünü anlatan Ekşiyan, o dönem kasım ayında başlayan müsilajın nisanda kaybolmaya başladığını ve 2007'den 2010'a kadar azalarak da olsa devam ettiğini aktardı. Geçen yıl kasım, aralık ve bu yıl ocakta yaptığı dalışlarda müsilaja rastladıklarını bildiren Ekşiyan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda aşağıdaki durum 2007, 2021 gibi aynı. 30 metrelere kadar inmiş durumda. Küçük parçalar halinde ise hemen suyun üstünde, yani 1 metrede bile var ve büyümeleri 4 metrede falan başlıyor. Ben bilim insanı değilim, gözlemciyim ve gözlemime göre gidişat önceki yıllarla aynı. Muhtemelen nisan, mayıs gibi su yüzeyine çıkar."

"MÜSİLAJ DAHA ÇOK GÖRÜLECEK"



Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamadan yüksek, deniz şartlarının durağan ve kirlilik yükünün fazla olmasını müsilaj için "tetikleyici üçlü mekanizma" olarak nitelendirdi.



Son yıllarda bütün dünyada iklim değişikliğine bağlı olarak deniz yüzeyi sıcaklıklarının hızla arttığına işaret eden Sarı, bununla birlikte ortamdaki kirliliğin fazla olmasının da bundan sonra müsilajın daha çok görüleceği anlamına geldiğini söyledi.



Müsilajın, 2021 yılında 2007-2008'e göre daha fazla olduğunu, şu andaki gidişata göre bu yılın da 2021'den daha fazla olacakmış gibi gözüktüğünü dile getiren Sarı, "Şu anda yüzeyden 30 metre derinliğe kadar örümcek ağı gibi müsilaj her tarafı sarmış durumda. Yüzeye çıkan müsilaj, toplam müsilajın binde biri kadar bile değil. Bizi korkutan o yüzeydeki değil, bizi korkutan suyun altındaki 0 ile 30 metre arasındaki yoğunluk, o devam ediyor." dedi.