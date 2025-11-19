Marmara Denizi'nde Panama bayraklı tankerde zehirlenme: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın 2 mil güneyinde bulunan bir gemide sızıntı kaynaklı zehirlenme yaşandığını açıkladı. Rusya vatandaşı 13 mürettebatın bulunduğu Panama bayraklı gemide, bir kişinin zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği iki kişinin ise yaralandığı belirtildi.



Valilik açıklamasında şunları kaydedildi:



"19.11.2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KRBN ekipleri sevk edilmiştir.

İlk belirlemelere göre tankerin soğuk tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen olayda 1 mürettebat hayatını kaybetmiş, 2 mürettebat ise zehirlenerek gözetim altına alınmıştır.

Rusya vatandaşı toplam 13 mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 10 mürettebat ve iki yaralının tahliye çalışmaları devam etmektedir."