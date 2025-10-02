Marmara Denizi’nde şiddetli fırtına

Marmara Denizi'nde etkili olan sert poyraz fırtınası nedeniyle Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar denize açılamadı.



Büyük gemiler ise Tekirdağ açıklarına demirledi. Balıkçılar fırtınanın dinmesini beklerken bu süreci teknelerinde bakım yaparak değerlendiriyor.



METEOROLOJİDEN UYARI



Meteoroloji, rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğini duyurdu.



Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.