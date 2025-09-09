Marmara Denizi'nde sürüklenen tekne kurtarıldı
Marmara Denizi Gürpınar önlerinde kumanda dışı kalarak sürüklenen tekne ve içindeki 4 kiş kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, içinde 4 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne Gürpınar önlerinde kumanda dışı kalarak sürüklenmeye başladı.
Tekne, bölgeye ulaşan KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Kurtarma
- Tekne
- Marmara Depremi