Marmara Denizi'nde tsunami insanları denize sürükleyebilir

Olası bir depremin Marmara Denizi'nde tsunamiye neden olabileceği belirtildi.



Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Oruç, beklenen İstanbul depremi ve etkilerine ilişkin bir açıklama yaptı.



Deprem sınıflandırmasında 6.9'dan büyük depremlere yıkıcı deprem denildiğini belirten Oruç, "Burada yaşanacak bir yıkıcı depremde, derin denizlerdeki dik yamaçlara bağlı olarak bir heyelan söz konusu olabilir. Bu büyük kütle düşmeleri de tsunami dediğimiz olaylara neden olabilir" dedi.

ÖNLEM ÇAĞRISI



Marmara Denizi'nde Pasifik Okyanusu’ndaki gibi yıkıcı tsunami olmayacağını belirten Oruç, şunları söyledi:

"Marmara Denizi'nde olursa ortalama 1 metrelik bir dalga yüksekliği, kıyıya doğru 50 metre ile 100 metre arasında bir mesafede su kütlesinin gelmesine neden olabilir. Bu ölçekte bir tsunami bile kıyıya yakın olan araçları, insanları, canlıları çekip, açık denizlere doğru sürükleyebilir. Bununla ilgili birçok adım atılması lazım.’’



Atılması gereken adımlardan en önemlisinin kaçış güzergahı belirlemek ve bununla ilgili uyarı levhaları asmak olduğunu söyleyen Oruç, Büyükçekmece’de bulunan istasyonun kurulmasının da gerekli olduğunu aktardı.



'’TATBİKAT YAPMAK GEREK'’



Kaçış güzergahları ile insanların yükseklere doğru kaçışlarının planlanması gerektiğini ve bolca tatbikat yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Oruç, şunları kaydetti:

"Belirli zaman aralıklarında, birbirini ezmeden, birbirine zarar vermeden, olabildiğince geniş kaçış güzergahları ile insanların yükseklere doğru kaçışlarının planlanması lazım. Sadece tek bir istasyon tabi ki yetmeyecektir. Sayılarının artırılması gerekecek. Ege bölgesindeki körfez bölgelerinde bu istasyon kurulumlarının çok parametreli ölçümlerle yapılması lazım."