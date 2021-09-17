Marmara Denizi'nde yeni tehlike: Oksijen azlığı

Marmara Denizi'ni bekleyen yeni tehlikenin oksijen azlığı olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Yücel, bu durumun giderek kötüleşerek devam ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı 17.09.2021 - 09:32

Marmara Denizi'nde yeni tehlike: Oksijen azlığı

İlişkili Haberler

Marmara Denizi'nde 450 farklı nokta müsilaj incelemesi: Bu seneki manzarayı arayacağız

Marmara Denizi'nde 450 farklı nokta müsilaj incelemesi: Bu seneki manzarayı arayacağız

Uzmanlar endişeli: Marmara'da tekrar müsilaj patlaması olacak mı?

Uzmanlar endişeli: Marmara'da tekrar müsilaj patlaması olacak mı?

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, "Müsilaj gözle görülebilir derecede artık değil Marmara’da ancak bu sorunun bir yere gittiği anlamına gelmiyor. Çok ciddi bir oksijen azlığı problemi var. Özellikle bulunduğumuz ay içinde oksijen azlığı iyice artmış durumda" dedi.

"KÖTÜLEŞEREK DEVAM EDİYOR"

Yücel, "Marmara’da müsilaja neden olan fazla azot ve fosfor yüklerinin varlığının denizin içinde birikmiş olması sorunu hala devam ediyor. Bunun dolaylı bir sonucu olarak fazla biyolojik üretkenlik ve son yıllarda bunun bir sonucu olan oksijen azlığı durumu da giderek kötüleşerek devam ediyor" şeklinde konuştu.

OKSİJEN AZLIĞININ OLASI SONUÇLARI

Denizlerde oksijenin azalması, beraberinde canlı ölümlerini ve ölü bölgeleri getirebilir. Kıyıya yakın olan düşük oksijenli su, genellikle yosunların ve zararlı alglerin çoğalmasına olanak tanırken, içerisinde yaşayan canlılarınsa ölmesine neden oluyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...