Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye milyonluk ceza

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Yalova’daki Beşiktaş Tersanesi'nde denize atık su deşarjını tespit edip Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda bölgede inceleme yapan ekipler, alınan su numunelerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanlığı'na teslim etti.

MİLYONLUK CEZA KESİLDİ

Analiz sonrası Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kirlilikle ilgili Beşiktaş Tersanesi'ne 3 milyon 739 bin TL ceza kesildi.