Marmara Denizi’ni kurtaracak rapor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı’nın (İSKİ), Marmara’daki müsilaj sorunun çözümüne ilişkin hazırladıkları iki ayrı raporu TBMM’ye sundu. Raporda, geleceğe dönük planlamalar; “radar sistemi kurulacak, havadan denetim sıklaşacak, deniz araçlarının İHA’lar ile denetlenmesi için ekipler kurulacak, denetim tekneleri artırılacak, arıtma tesisleri projeleri hayata geçirilecek” denildi.

22 PROJE HAZIRLANDI



Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Marmara’nın korunmasına dönük yapımı devam eden dört büyük projenin bulunduğu belirtilen raporlarda, yapımı planlanan 10 milyar TL’lik 22 proje ile de denizin ayağa kaldırılacağı kaydedildi.



İBB, TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu’na sunduğu raporunda, İstanbul’da kıyı temizliğinin 216 personel ve 36 mobil ekiple; deniz yüzeyi temizlik hizmetinin, yerli imkanlarla imal edilen özel tasarımlı 11 adet deniz yüzeyi temizleme teknesi (DYP) ile yapıldığını kaydetti. Müsilaj olayının afet boyutuna ulaştığı tespiti yapılan raporda, toplanan müsilajın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği iki lagünde susuzlaştırıldığı belirtildi. İstanbul genelinde 4 bin 28 metreküpü İBB tarafından olmak üzere 6 bin 440 metreküp müsilaj toplandığı aktarılan raporda, sorunun bertaraf edilmesi için geleceğe dönük planlamalar şöyle sıralandı:

İHA DENETİM EKİPLERİ



Gemilerin atıklarını Marmara Denizi’ne boşaltmasını önlemek ve atık alım faaliyetleri için radar sistemi kurulacak.



Havadan denetimler artırılacak. Kıyılarda bağlı ve açıklarda demirli deniz araçlarının İHA’lar ile denetlenmesi için İHA denetim ekipleri oluşturulacak.



Denetçi personel sayıları artırılacak. Denetim teknelerinin artırılması yönünde bütçe planlama çalışmaları devam edecek.



Tuzla Atık Alım Tesisi’nin yapımı ile ilgili çalışmalar devam edecek.



Deniz yüzeyi temizleme teknelerinin sayısı arttırılacak.



Tersanelerde temiz üretim ve personel sayısı artırılacak.



Çöpkapar cihazları artırılacak.



Marmara Denizi’nde hayalet ağların toplanması ile ilgili çalışmalara destek verilecek.



İstanbul kıyılarında ve Haliç içerisinde batık halde bulunan teknelerin tespit edilip kaldırılması sağlanacak.

İKİ YAKADA 87 ARITMA TESİSİ



İSKİ’nin 18 Ağustos 2021 tarihli raporunda ise Asya Bölgesi’nde günlük toplam 2 milyon 637 bin metreküp arıtma kapasiteli 32 adet arıtma tesisi bulunduğu, bu tesislerde günlük 1 milyon 443 bin atıksu arıtması yapıldığı aktarıldı. Avrupa Bölgesi’ndeki 3 milyon 175 bin günlük arıtma kapasiteli 55 arıtma tesisinde ise, günlük ortalama 2 milyon 368 bin metreküp atıksu arıtımı yapıldığı belirtildi.



Raporda, Asya ve Avrupa bölgelerinde 10 ileri biyolojik, 69 biyolojik ve sekiz adet ön arıtma olmak üzere toplam 87 arıtma tesisi, 47 adet de atık su terfi merkezi bulunduğu bilgisi verildi. Marmara Denizi’nin kurtarılması için planlama aşamasında olan toplam 9 milyar 900 milyon TL’lik 22 proje olduğu kaydedildi.