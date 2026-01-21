Marmara fayına ilişkin çarpıcı çalışma. Tek seferde değil parçalı kırılacak!

Kısa süre önce uluslararası bir dergide Marmara Denizi'nin altındaki faylara ilişkin bir çalışma yayınlandı. Bu çalışma olası Marmara depremiyle ilgili başka bir şey söylüyor. Tek deprem değil birden fazla deprem olabileceği ve dahası bu depremlerin büyüklüğünün de 7'den küçük olabileceği ifade ediliyor.



Çok konuşulan felaket senaryolarından ayrışan bu araştırma ABD'de çalışmalarını sürdüren yer bilimci Dr. Sezim Ezgi Güvercin ve danışmanı Profesör Sylvain Barbot'ya ait.



"Communications Earth and Environment" dergisinde yayımlanan araştırmada Marmara fayının bin yıllık döngüsü sayısal olarak canlandırıldı. Fayın tek parça olarak değil çok parçalı olarak kırılma olasılığının daha yüksek olduğu ortaya koyuldu.

Bu da beklenen İstanbul depreminin büyüklüğünün bugüne kadar çizilen senaryolardan daha küçük olabileceğini gösteriyor.



“BARİYER KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLİ"



Dr. Sezim Ezgi Güvercin söz konusu analizlerine dayanak olan “ısı bariyeri”ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışmada ana Marmara fayı boyunca sıcaklık ve kaya türündeki farklılıkların kırılmaları durdurabilen bariyer işlevi gördüğü belirtiliyor.



Dr. Sezim Ezgi Güvercin konuya ilişkin şunları söyledi: "Fay enerjisini sürünerek açığa çıkarıyor. Bir sıcaklık anomalisi var. Bu jeolojik bariyer şunu gösteriyor bizim simülasyonumuzda. Doğuda ya da batıda olan herhangi bir depremin bu bariyeri aşamadığını görüyoruz. Kırılmaya oldukça dirençli.

“TEK BİR DEPREM SENARYOSU MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR”



Sezim Ezgi Güvercin “Bu simülasyonlar sonucunda şunu anladık ki Marmara'da şu ana dek düşünüldüğü gibi tek bir deprem senaryosu çok mümkün görünmüyor. Bu durumda 6-6.8 arasında depremlerle parça parça kırıldığını görüyoruz. Daha kısa aralıklarla olan depremlerin tek parçada kırılan senaryoda ise bunu Kumburgaz ve Adalar segmenti için söylüyorum. 7 ve 7'nin biraz üzerinde İstanbul için hasar verecek depremler olacağını gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.



Sezim Ezgi Güvercin şu anda da Doğu Anadolu Fay hattıyla ilgili benzer bir araştırma üzerinde çalışıyor..