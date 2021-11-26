Marmara için sağanak uyarısı

Marmara'da bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede, bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve Kuzey Ege kıyılarında ( Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri, İzmir’in kuzey ilçeleri) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.



Değerlendirmede, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Kuzey Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.