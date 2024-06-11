Marmara için sevindiren haber! Riskli dönem gerilde kaldı, bu yaz olası değil

8 Haziran Marmara Denizi Günü çerçevesinde Marmara Belediyeler Birliği tarafından Eminönü'nde düzenlenen programla birçok bilim insanı ve STK temsilcisi bir araya gelerek Marmara Denizi'nin mevcut durumunu ve kirlilik, iklim değişikliği gibi faktörlerin deniz yaşamı üzerinde yarattığı, yaratabileceği olası tehlikeleri tartıştı. Denizdeki canlı popülasyonu, oksijen durumu; sıcaklık ve müsilaj gibi birçok farklı konunun tartışıldığı etkinlikte TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Araştırma Grup Lideri Dr. İbrahim Tan Marmara Denizi'nde olası müsilaj tehdidi hakkında bilgi verdi. Son dönemde hava sıcaklıklarının da artması gibi sebeplerle kamuoyunda tartışılan müsilaj konusunun takip edildiğini belirten Tan, bu yaz için müsilaj ihtimalini olası görmediklerini belirterek uyarılarda bulundu.



HEM MARMARA DENİZİ'Nİ HEM DİĞER DENİZLERİMİZİ İZLİYORUZ



Dr. İbrahim Tan, Biz tabi, sürekli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi kapsamında hem Marmara Denizi'ni hem diğer denizlerimizi izliyoruz. Bu konuda tabi Marmara Denizi'nde 2021'den bu yana yapılan çeşitli faaliyetler olsa da, Marmara Denizi etrafında nüfusun çok olması, sanayinin çok olması, aşağı taraftan gelen yeni tarımsal bir sanayinin baskısı olması gibi süreçler devam etmekte. Tabi bu yatırım gereken ve kısa dönemde çözülemeyecek durumlar ama nereden başlansa önemli olan çalışmalar şeklinde konuştu.



BU SENE İÇİN GÖZÜKMÜYOR



Tan, Müsilaj dediğinizde sadece aslında bir faktöre bağlı değil. Sadece iklim diyemeyiz, sadece kirlilik diyemeyiz bunların bir bütününü kapsayan bir süreç sonunda oluştu. Dönem dönem de oluyor. Tabi, bu baskıları biz Marmara Denizi üzerinden almadığımız sürece de tekrardan olması olası olan bir durum. Ama, şu anda böyle bir durum, yakın zamanda en azından bu sene için gözükmüyor dedi.



ALG PATLAMALARI OLUYOR ONLAR DA ÖNEMLİ



Tan, Tabi ki alg patlamaları oluyor. Onlar da önemli son dönemde mesela pas rengi gibi kırmızı bir renge dönüşmesi görülmesi bu da farklı türlerin çıktığını gösteriyor. Üretken bir deniz, yakın zamanda olmasa bile bundan sonra da olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu yaz için müsilajı çok olası görmüyorum. Ama sonuçta durgun bir dönem olursa, sıcaklıklar böyle devam ederse, artarsa ve durgun bir dönem olursa olabilir de. Ama şu anda bence olacağı dönemi geçtik. 2021 yılını hatırlarsanız sıcak bir kış geçmiş ve meteorolojik anlamda durgun bi dönemdi öyle bir süreç sonucu oluşmuş bir durumdu diye düşünüyorum diye konuştu.



CİDDİ AKADEMİK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Müsilaj ile mücadele kapsamındaki hazırlıklar konusunda konuşan Tan, Biliyorsunuz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı stratejiler oldu. Ciddi bir birikim ve üzerine ciddi akademik çalışmalar gerçekleştirildi. Çeşitli masalar kuruldu, Marmara Birliği de, TÜBİTAK da bu çalışmaların içindeydi. Dolayısıyla bu birikimle devam edileceğini, bu bilimsel birikimin önemli olduğunu ve bundan sonra olacak müsilajlarda bu bilgi birikimin daha etkin çözümler getireceğini düşünüyorum İfadelerini kullandı.