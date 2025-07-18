Marmara serinliyor, 14 ile yağış uyarısı
14 kent için sağanak yağış uyarısı yapan meteorolojik tahminlere göre Marmara'da az da olsa alacak olan sıcaklıklar yurt genelinde yine mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Marmara'da biraz azalması, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bazı merkezlerde hava sıcaklıkları şöyle olacak:
- Edirne 35 derece.
- İstanbul 31 derece.
- Denizli 38 derece.
- İzmir 35 derece.
- Adana 35 derece.
- Antalay 31 derece.
- Ankara 36 derece.
- Sinop 34 derece.
- Artvin 33 derece.
- Erzirim 29 derece.
- Kars 31 derece.
- Diyarbakır 42 derece.
- Gaziantep 39 derece.
- Siirt 40 derece.
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