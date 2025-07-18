Marmara serinliyor, 14 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Marmara'da biraz azalması, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

