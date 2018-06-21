Marmara Bölgesi'nde Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.



Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.



DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR



Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da hava parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacak, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın doğudan hafif, zaman zaman orta, yağış anında ise kuvvetli esmesi öngörülüyor.



Günün en yüksek sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 30, Ağrı'da 27, Erzurum'da 24, Kars ve Ardahan'da 22 derece bekleniyor.