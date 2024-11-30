Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Denizi'nde rüzgarın yarın ilk saatlerde batıdan, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey 'de ise fırtınanın aynı kuvvette yarın ilk saatlerde etkili olması bekleniyor. Fırtınanın Marmara Denizi'nde pazartesi günü ilk saatlerde, Kuzey Ege'de ise pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'nin kuzeyinde de yarın sabah saatlerinde etkili olacak fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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