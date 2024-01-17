Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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