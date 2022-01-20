Marmara ve Ege için kuvvetli kar, İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege için kuvvetli kar, İstanbul için sağanak uyarısında bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.01.2022 - 22:16 | Son Güncelleme : 20.01.2022 - 22:17

Marmara ve Ege için kuvvetli kar, İstanbul için sağanak uyarısı

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Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli ile Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yarın akşam itibarıyla kuvvetli kar yağışı, 'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 'nın güneyi ve doğusuyla İç 'nin kuzeyinde beklenen yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ

İstanbul'da ise yarın öğle saatlerinden akşama kadar sağanak yağış bekleniyor.

Beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, yarın öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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