Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji 11 Haziran'a ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi de bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MARDİN °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
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