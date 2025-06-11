Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.



Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi de bekleniyor.



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu



İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu



İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



UŞAK °C, 33°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu



HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu



ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu



KONYA °C, 32°C

Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 30°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu



SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



RİZE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu



SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 38°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu



GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu



MARDİN °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu