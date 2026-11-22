BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Kasım'daki saat 07.00, 09.30, 16.00, 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), saat 08.00, 11.30, 16.30, 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.



İDO'dan yapılan açıklamada da 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiği duyuruldu.



GÖKÇEADA VE BOZCADA SEFERLERİNDE İPTALLER



Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 13.00, 17.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 seferi yapılamayacak. Geyikli- Bozcaada hattında ise Geyikli’den saat 08.00, 11.00, 15.00 seferleri, Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00, 14:00 seferleri iptal edildi