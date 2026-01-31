Marmara ve Ege'de fırtına. Yarınki feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan Gestaş AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Güney Marmara-Adalar (Erdek, Paşalimanı Adası/Balıklı İskelesi, Avşa, Ekinlik, Marmara) hattında yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Marmara Roro'dan yapılan açıklamada da hava muhalefeti nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

GÖKÇEADA-KABATEPE SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasında, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan da saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.