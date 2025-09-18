Marmara ve Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük için sel ve su baskını uyarısı yaptı.

Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, iç kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.



Rüzgarın ise Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.



MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



BURSA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANAKKALE 19°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



İSTANBUL 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

