Marmara ve Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre, bugün İstanbul dahil Marmara ve Karadeniz'deki birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük için sel ve su baskını uyarısı yaptı.
Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, iç kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 13°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzeyli, Doğu Karadeniz'in güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
RİZE 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS 4°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
