Marmara'da altı kişiye mezar olmuştu: Batuhan A. dosyasına takipsizlik

Sefer sırasında iki gemiyle telsizden irtibat kurulduğu ancak gemiden yardım çağrısında bulunulmadığı vurgulandı.

Bandırma Bölge Liman Başkanlığı'ndan alınan belgelerde, geminin tonaj kapasitesinin bin 302 ton olduğu, irsaliye faturasında bin 150 ton yükleme yapıldığı ancak fatura ile uyumsuz olarak bin 250 ton olarak beyanda bulunulduğu tespiti kararda yer aldı.

Geminin Gemlik Limanı'na intikali esnasında planlı rotasında ilerlerken, 15 Şubat 2024 saat 01.30 sularında rotasını önce kuzeye daha sonra güneye doğru çevirdiği, devamında da saat 06.28'de gemi sahibi usta gemici Murat Altıntaş tarafından Türk Radyo'ya "Batma tehlikesi geçiriyoruz." sözleriyle yardım çağrısında bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlamasıyla yürütülen soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararında, altı personel bulunan Batuhan A. gemisinin Marmara Adası Badalan Limanı'ndan yaklaşık bin 250 ton mermer tozu yüküyle 14 Şubat 2024 saat 20.30'da hareket ettiği belirtildi.

Marmara Adası'ndan hareket eden geminin geçen yıl 15 Şubat'ta batmasına ilişkin soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.

"ZATEN BİR GÜN GEMİ BATACAK"

Kararda, gemide bulunan makine stajyeri Ahmet Atav'ın kız arkadaşı Feryal İ.Ş.'nin alınan ifadesinde, Atav'ın 14 Şubat'ta kendisine, mürettebatın hava kötü olduğu için gemi kaptanına, "Bu havada çıkmayalım, bizi öldürmek mi istiyorsun?" dediğini, kaptanın da "Zaten bir gün gemi batacak." diyerek kimseyi dinlemeden seyre çıktığını söylediği beyanları yer aldı.

GEMİDEN SON MESAJ

Gemi mürettebatından Hüseyin Tutuk'un eşi Filiz Tutuk'un ise ifadesinde, eşinin 15 Şubat günü saat 06.18 sıralarında WhatsApp uygulaması üzerinden kendisine, "Hakkını helal et, gemi 6 saattir ha battı ha batacak. Ne yapsak gidemiyoruz." mesajı ve bir dakikalık video gönderdiğini anlattığı kaydedildi.

Kararda, Murat Çalışkan isimli baş mühendisin henüz bulunamadığı ve dosyasının tefrik edilerek soruşturma işlemlerine devam edildiği vurgulandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: TONAJ AŞIMI YOK

Olaya ilişkin 9 Mayıs 2024'te alınan bilirkişi raporunda, Batuhan A. gemisinin yükleme işlemlerinin mevzuata uygun olduğu, tonaj aşımının bulunmadığı, geminin uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde gerekli tüm kontrollerinin liman başkanlıklarınca tam, zamanında ve gereği gibi yerine getirildiği tespit edilerek, Bandırma Bölge Liman Başkanlığı ve Marmara Liman Başkanlığı'nın kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Kazanın kök nedeninin gemi ambarlarının sızdırmazlığının sağlanmaması olduğu, ambar kapaklarının sızdırmazlığının muşambayla sağlanmasının uluslararası kurallara uygun olduğu ancak kazanın meydana geldiği seferde muşambaların uygun şekilde sabitlenmediği kaydedildi.