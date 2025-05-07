Marmara'da artçı sarsıntılar sürüyor: İki deprem daha oldu (Kandilli-AFAD son depremler)
Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Marmara'da 3 ve 3,2 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor.
Marmara Denizi'nde bugün iki deprem daha kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; ilk deprem Tekirdağ'ın Marmaraeeğlisi açıklarında meydana geldi.
Saat 08.07'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3 olarak açıklandı. Deprem, 12,1 kilometre derinlikte oldu.
ÖĞLE SAATLERİNDE 3,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Marmara'daki ikinci deprem ise Büyükçekmece açıklarında oldu. Saat 12.22'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,2 olarak açıklandı.
Bu sarsıntı 9,62 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Her iki depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER
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