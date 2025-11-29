Marmara'da botu alabora olan kişi boğuldu
29.11.2025 01:30
Anadolu Ajansı
Beylikdüzü'nde balık tutmak için denize açıldığı botu alabora olan Cihan C. yaşamını yitirdi.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Sahili'nden balık tutmak için Marmara Denizi'ne açılan Cihan C.'nin botu, bölgedeki rüzgarın etkisiyle alabora oldu.
Boğulan Cihan C.'nin kıyıya vuran cesedini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin denizden çıkardığı ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.