Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara’da bugün şiddetli rüzgar etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri’nin bazı İstanbul ve Yalova seferleri yapılamayacak.

Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli

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Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO’nun internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 11.30'daki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Saat 07.00 ve 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı sebeple iptal edilmişti.

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