Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli
Marmara’da bugün şiddetli rüzgar etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri’nin bazı İstanbul ve Yalova seferleri yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO’nun internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
Saat 07.00 ve 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı sebeple iptal edilmişti.