Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli. İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı nedenle 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.



İDO'DAN DA İPTALLER GELDİ



İDO'dan yapılan açıklamay göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07:45 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi ve Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09:05 seferinin iptal edildiği açıklandı.