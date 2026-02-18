Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli. İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

18.02.2026 00:13

Anadolu Ajansı
AA

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

 

Aynı nedenle 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İDO'DAN DA İPTALLER GELDİ

İDO'dan yapılan açıklamay göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07:45 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi ve Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09:05 seferinin iptal edildiği açıklandı. 