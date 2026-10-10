Marmara'da deprem: İstanbul'da da hissedildi. Profesör Okan Tüysüz, fayla ilgili bilgi verdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Marmara 'da saat 22.08'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yalova açıklarında olduğu açıklanan depremin derinliği 7,9 kilometre.



Deprem İstanbul'da birçok noktada da hissedildi. Prof. Okan Tüysüz, ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamada, “Çınarcık Çukuru içinde meydana geldi, çok sayıda fay var, ihtimal, 17 Ağustos'ta kırılan fayın devamı, İstanbul ile bağlantılı değerlendirdiğimiz Adalar Fayı değil.” bilgisini verdi.