Marmara'da deprem: İstanbul'da da hissedildi. Profesör Okan Tüysüz, fayla ilgili bilgi verdi
10.10.2026 22:16
Son Güncelleme: 10.10.2026 22:48
Deprem Yalova açıklarında meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde Yalova merkezli 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Okan Tüysüz, ntv.com.tr'ye, "İstanbul ile bağlantılı değil" bilgisini verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Marmara'da saat 22.08'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yalova açıklarında olduğu açıklanan depremin derinliği 7,9 kilometre.
Deprem İstanbul'da birçok noktada da hissedildi. Prof. Okan Tüysüz, ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamada, “Çınarcık Çukuru içinde meydana geldi, çok sayıda fay var, ihtimal, 17 Ağustos'ta kırılan fayın devamı, İstanbul ile bağlantılı değerlendirdiğimiz Adalar Fayı değil.” bilgisini verdi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Marmara Denizi - [04.66 km] Merkez (Yalova)
|10 Ekim 2026 22:08
|40.6980
|29.2563
|7.96
|3.50
|Merkez (Tokat)
|10 Ekim 2026 21:42
|40.3745
|36.4062
|7.79
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 21:33
|39.2312
|28.1350
|6.75
|1.80
|Kadirli (Osmaniye)
|10 Ekim 2026 21:13
|37.5248
|36.2253
|10.48
|2.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 21:03
|39.1198
|28.2435
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 21:02
|39.1893
|28.2388
|12.15
|1.40
|İvrindi (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 20:58
|39.4358
|27.3382
|6.92
|2.80
|Dursunbey (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 20:49
|39.5837
|28.8483
|6.99
|1.90
|Ege Denizi - [173.58 km] Datça (Muğla)
|10 Ekim 2026 20:26
|35.3728
|26.4167
|7.09
|2.10
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.92 km] Bodrum (Muğla)
|10 Ekim 2026 19:47
|36.9788
|27.7380
|6.91
|0.90
|Balışeyh (Kırıkkale)
|10 Ekim 2026 18:33
|39.9450
|33.8357
|9.43
|1.10
|Ege Denizi - [172.63 km] Datça (Muğla)
|10 Ekim 2026 18:13
|35.3485
|26.4865
|6.38
|2.00
|Sumbas (Osmaniye)
|10 Ekim 2026 17:24
|37.7410
|36.1008
|6.99
|1.90
|Sumbas (Osmaniye)
|10 Ekim 2026 17:11
|37.7160
|36.0960
|7.00
|1.50
|Marmara Denizi - [09.79 km] Biga (Çanakkale)
|10 Ekim 2026 16:57
|40.5272
|27.1928
|11.79
|1.20
|Yunusemre (Manisa)
|10 Ekim 2026 16:54
|38.9203
|27.3967
|7.00
|1.40
|Saimbeyli (Adana)
|10 Ekim 2026 16:49
|37.7733
|36.1443
|7.01
|1.80
|Yerköy (Yozgat)
|10 Ekim 2026 16:35
|39.6735
|34.4560
|17.25
|1.00
|Akdeniz - [78.04 km] Gazipaşa (Antalya)
|10 Ekim 2026 16:28
|35.9355
|31.5277
|5.94
|1.90
|Demirözü (Bayburt)
|10 Ekim 2026 16:20
|40.0005
|39.7532
|11.97
|1.40
|Merkez (Kırklareli)
|10 Ekim 2026 15:46
|41.8897
|27.3112
|9.35
|1.00
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10 Ekim 2026 15:15
|37.7657
|36.5453
|6.97
|2.00
|Saimbeyli (Adana)
|10 Ekim 2026 14:48
|37.7480
|36.0867
|10.92
|1.70
|Bergama (İzmir)
|10 Ekim 2026 14:39
|38.9480
|27.2815
|11.99
|1.70
|Dalaman (Muğla)
|10 Ekim 2026 14:15
|37.0210
|29.0888
|7.00
|1.80
|Merkez (Kırıkkale)
|10 Ekim 2026 13:40
|39.8190
|33.5002
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 13:10
|39.2237
|28.1365
|14.97
|2.10
|Saimbeyli (Adana)
|10 Ekim 2026 12:16
|37.7715
|36.2310
|7.00
|1.30
|Sumbas (Osmaniye)
|10 Ekim 2026 12:04
|37.7262
|36.0977
|7.04
|1.70
|Saimbeyli (Adana)
|10 Ekim 2026 11:40
|37.7572
|36.1098
|7.00
|2.20
|Siverek (Şanlıurfa)
|10 Ekim 2026 11:38
|37.8120
|39.1060
|6.96
|1.50
|Silifke (Mersin)
|10 Ekim 2026 11:19
|36.3033
|33.7288
|7.00
|1.10
|Kula (Manisa)
|10 Ekim 2026 11:17
|38.5737
|28.6417
|7.00
|1.30
|Ege Denizi
|10 Ekim 2026 11:09
|36.6893
|25.7333
|7.00
|2.70
|Sorgun (Yozgat)
|10 Ekim 2026 10:53
|39.9467
|35.3282
|7.00
|1.00
|Simav (Kütahya)
|10 Ekim 2026 10:13
|39.2207
|29.0127
|8.79
|1.20
|Refahiye (Erzincan)
|10 Ekim 2026 10:04
|39.8498
|38.8297
|6.40
|3.60
|Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
|10 Ekim 2026 09:58
|35.1102
|33.9477
|10.50
|2.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 09:51
|39.2370
|28.0980
|9.34
|1.90
|Akçadağ (Malatya)
|10 Ekim 2026 08:48
|38.4430
|38.0358
|7.00
|1.40
|Gediz (Kütahya)
|10 Ekim 2026 08:02
|39.0260
|29.7293
|6.98
|1.80
|Refahiye (Erzincan)
|10 Ekim 2026 07:18
|39.8153
|38.9845
|6.96
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 06:29
|39.2577
|28.0783
|11.70
|1.30
|Çelikhan (Adıyaman)
|10 Ekim 2026 06:01
|38.0793
|38.4162
|11.86
|1.30
|İvrindi (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 06:00
|39.4405
|27.3398
|7.00
|1.40
|Yeşilyurt (Malatya)
|10 Ekim 2026 05:58
|38.2472
|38.1077
|6.95
|0.80
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10 Ekim 2026 05:48
|37.7660
|36.6197
|7.00
|2.10
|Doğanşehir (Malatya)
|10 Ekim 2026 05:41
|38.1507
|38.0380
|7.00
|0.90
|Akdeniz
|10 Ekim 2026 05:28
|34.2532
|34.1488
|10.38
|3.50
|Pamukkale (Denizli)
|10 Ekim 2026 05:24
|38.0560
|29.1113
|12.94
|0.90
|Çelikhan (Adıyaman)
|10 Ekim 2026 05:01
|38.0833
|38.4200
|10.92
|1.30
|Bergama (İzmir)
|10 Ekim 2026 05:01
|38.9667
|27.1555
|7.00
|1.50
|İvrindi (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 05:00
|39.4357
|27.3430
|6.99
|1.90
|Merkez (Elazığ)
|10 Ekim 2026 05:00
|38.5957
|38.9650
|8.48
|1.00
|Feke (Adana)
|10 Ekim 2026 04:58
|37.8208
|35.7715
|7.21
|1.80
|Merkez (Bolu)
|10 Ekim 2026 04:46
|40.8315
|31.6988
|12.69
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 04:46
|39.2300
|28.0850
|14.52
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 04:42
|39.2147
|28.1767
|5.75
|1.80
|Ege Denizi - [48.33 km] Karaburun (İzmir)
|10 Ekim 2026 04:38
|38.7938
|25.8768
|12.41
|1.90
|İvrindi (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 04:30
|39.4342
|27.3433
|6.99
|2.60
|Tuz Gölü - [06.08 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|10 Ekim 2026 03:53
|38.8442
|33.3905
|7.00
|1.30
|Ege Denizi - [69.81 km] Marmaris (Muğla)
|10 Ekim 2026 03:38
|36.0597
|27.7862
|7.00
|1.50