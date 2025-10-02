Marmara'da deprem oldu, İstanbul'da uçaklara anons yapıldı: Hava trafiği beş dakika durdu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında İstanbul'da hava trafiği durdu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 'da hava trafiği beş dakika boyunca durdu.

UÇAKLARA UYARI ANONSU YAPILDI

nedeniyle ve Sahiba Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara uyarı yapıldı.

PİSTLER KONTROL EDİLDİ

Deprem sonrasında pistlerin kontrol edilmesi amacıyla yaklaşık beş dakika boyunca uçuş trafiği durdu.

Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden başladı.

