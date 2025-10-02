Marmara'da deprem oldu, İstanbul'da uçaklara anons yapıldı: Hava trafiği beş dakika durdu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında İstanbul'da hava trafiği durdu.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da hava trafiği beş dakika boyunca durdu.
UÇAKLARA UYARI ANONSU YAPILDI
Deprem nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sahiba Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara uyarı yapıldı.
PİSTLER KONTROL EDİLDİ
Deprem sonrasında pistlerin kontrol edilmesi amacıyla yaklaşık beş dakika boyunca uçuş trafiği durdu.
Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden başladı.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
