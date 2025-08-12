Marmara'da endişelendiren rekor! 65 yıl sonra bir ilk yaşandı

Türkiye genelinde temmuzda yağışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 azaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geneli temmuz ayı yağış ortalaması, uzun yıllar ortalamasının ve geçen yıl temmuz ayı yağışının altında gerçekleşti.

GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 71 DÜŞÜŞ VAR

Buna göre, uzun yıllar temmuz yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 15,6 kilogram olarak kayıtlara geçerken Temmuz 2024'te metrekareye 32,7 kilogram, geçen ay ise 9,6 kilogram yağış düştü.

Yağışlar normaline göre yüzde 39, geçen yıl temmuz ayına göre yaklaşık yüzde 71 azaldı.

Temmuzda yağışlar, Marmara Bölgesi, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli çevreleri hariç Ege Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin doğusunda, Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman, Van ve Hakkari çevrelerinde normaline göre yüzde 80'den fazla azalırken, Denizli, Burdur, Ankara, Samsun, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Adıyaman ve Kars çevrelerinde yüzde 40'ın üzerinde arttı.

Yağışlarda özellikle Karaman, Mersin ve Tunceli çevrelerinde yer yer normalinin iki katı artışlar kaydedildi.