Marmara'da eylül yağışları geçen yıla göre yüzde 89 arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde eylül ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 41,7 milimetre olarak gerçekleşti. Bölgeye geçen sene eylülde 22,2 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 42,1 milimetre yağış düştü.



Buna göre bölgede eylül yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre normali civarında gerçekleşti, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89 artış gösterdi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, Türkiye genelinde yağışların uzun yıllar ortalaması ve geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğini söyledi.



Bu yağış artışının ülke genelinde homojen bir dağılım göstermediğini belirten Tek, bazı bölgelerde yüksek yağış miktarları kaydedilirken, bazı bölgelerde ise ciddi kuraklık görüldüğünü vurguladı.



Tek, buna karşın Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in büyük bir bölümü, Trabzon hariç, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri ve Akdeniz'in doğu kesimlerinde ise yağışların ortalamalarının altında kaldığını aktardı.



Adil Tek ancak Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi'nde İzmir ve Manisa çevrelerinin yağışı yüksek alan bölgeler arasında olduğunu kaydetti.



"EYLÜLDE MARMARA'NIN GÜNEY KISIMLARI KURAK GEÇTİ"



Yağışların bölgesel dağılımındaki farklılıkların nedenine değinen Tek, özellikle orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemlerinin ve Karadeniz üzerinden zaman zaman etkili olan kuzeyli akışların Türkiye'nin yağış miktarını dengelediğini söyledi.



Tek, uzun yıllar devam eden süreçte su krizlerinin beklendiğini ifade ederek, "Marmara'da eylül yağışları, uzun yıllar ortalamasına normali civarında, geçen yılın aynı dönemine göreyse yüzde 89 artış gösterdi. Eylülde Marmara'nın güney kısımları kurak geçti. Örneğin, İstanbul civarında yağışlar normallere yakın civarında geçti. Ama bu durumun baraj doluluklarını çok yukarıya çıkarması mümkün değil." diye konuştu.



"İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ ŞUBAT AYI İÇİN GÖZÜKÜYOR"



Bugünlerde ülke genelinde yüksek basınç sisteminin hakim olduğunu belirten Tek, bu durumun yağış beklentisini düşürdüğünü, ileriki günlerde daha çok sisli ve puslu havaların görüleceğini, iç kesimlerde buzlanmaların yaşanabileceğini, kıyı bölgelerde ise sisli günlerin hakim olacağını ifade etti.



Tek, Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini dile getirdi.



Ülke geneli ve İstanbul'da ocak ayında sıcaklıkların mevsim normallerine geleceğini anlatan Tek, "Mevsimsel tahminlere göre, İstanbul'da kar beklentisi şubat ayı için gözüküyor, bir olasılık olarak. Tahminlere göre, kasım, aralık, ocakta yağışlar mevsim değerleri ve altında kalırken, şubat ayında sıcaklık ve yağış normaller civarında. Bu durumda kar yağışı olasılığını arttırıyor." diye konuştu.

