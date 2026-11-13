Marmara'da fırtına alarmı. BUDO seferleri iptal edildi

BUDO 'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 15.30 Armutlu(İhlas) -Bursa(Mudanya)

SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul'daki fırtınanın sabah saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara'da rüzgarın, cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtilmişti.