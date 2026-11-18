Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos etkili oluyor.

Kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Lodos nedeniyle bugün Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO ), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları 'nın seferlerinde iptaller yaşandı.

BUDO'NUN 11 SEFERİ İPTAL

BUDO işletmesinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 seferin iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre;

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya),

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İDO DA İPTAL SEFERLERİNİ DUYURDU

İDO da olumsuz hava koşulları bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İşte iptal edilen seferler:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

ŞEHİR HATLARI'NDA DA İPTALLER VAR

Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı ve Büyükada-Sedef Adası seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.

Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.

GÖKÇEADA VE BOZCADA SEFERLERİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli- Bozcaada hattında ise Geyikli’den saat 15.00, 19.00 seferleri, Bozcaada’dan saat 14.00, 18.00 seferleri iptal edildi.