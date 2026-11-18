Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO ) işletmesinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 seferin iptal edildiği duyuruldu.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre;



07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya),

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.



GÖKÇEADA VE BOZCADA SEFERLERİNDE DE İPTALLER VAR

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli- Bozcaada hattında ise Geyikli’den saat 15.00, 19.00 seferleri, Bozcaada’dan saat 14.00, 18.00 seferleri iptal edildi.