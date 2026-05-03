Marmara'da fırtına. Deniz otobüsü seferleri iptal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara bölgesi için hızı 80 km/saati bulacak fırtına uyarısı yaptı.

Uyarının ardından İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO ), bugün yapılacak tüm dış hat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin de (BUDO) 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) seferleri de yapılamayacak.

Vatandaşlardan resmi kanallardan yapılacak bilgilendirmeleri takip etmeleri istendi.