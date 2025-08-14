Marmara'da fırtına deniz seferlerini aksatıyor

Marmara Denizinde etkili olan şiddetli rüzgar deniz seferlerinin aksamasına sebep oluyor.

Marmara'da fırtına deniz seferlerini aksatıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiği açıkladı.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından 8 ayrı seferin iptal edildiği duyuruldu.

Öğle saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar sebebiyle bugün saat 14.00'te başlayıp iptal olan seferler şu şekilde:

14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. 

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...