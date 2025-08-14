Marmara'da fırtına deniz seferlerini aksatıyor
Marmara Denizinde etkili olan şiddetli rüzgar deniz seferlerinin aksamasına sebep oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiği açıkladı.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından 8 ayrı seferin iptal edildiği duyuruldu.
Öğle saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar sebebiyle bugün saat 14.00'te başlayıp iptal olan seferler şu şekilde:
14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
