Marmara'da fırtına deniz seferlerini aksatıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiği açıkladı.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından 8 ayrı seferin iptal edildiği duyuruldu.



Öğle saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar sebebiyle bugün saat 14.00'te başlayıp iptal olan seferler şu şekilde:



14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

