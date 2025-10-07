Marmara'da fırtına: Deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'daki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Tankerleri Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Marmara Bölgesi'nde fırtına etkili oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize çıkamadı.
Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar da sürükledi.
Kentte poyrazın 2 gün etkili olması bekleniyor.
- Etiketler :
- Türkiye
- Fırtına
- Tekirdağ Hava Durumu