Marmara'da fırtına: Deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor

Marmara Bölgesi'nde fırtına etkili oluyor.



Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.



Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize çıkamadı.



Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar da sürükledi.



Kentte poyrazın 2 gün etkili olması bekleniyor.

