Marmara'da fırtına. İstanbul seferleri iptal edildi
29.12.2025 09:39
AA
Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün yapılması planlanan sekiz seferi iptal edildi.
Marmara'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugünkü sekiz seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun 07.00 ve 08.00'deki iki seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.