Marmara'da kasım ortasında deniz keyfi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilenler, Çuğra Sahili'nde denize girdi.

İlçede hava sıcaklığı bugün 25 derece olarak ölçüldü.

Deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece seviyesinde seyretti.

Bu durumu fırsat bilen bazı vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

Denize girenlerden Işık Ökte, "İstanbul'a iki saat mesafede, Kapıdağ Yarımadası'nın eşsiz doğasıyla çevrili bir yer. Her gelişimde huzur buluyorum. Soğuk suyun da insan sağlığı için faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.