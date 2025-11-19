Marmara'da keşfedilmemiş fay çalışması başlıyor

"KEŞFEDİLMEMİŞ FAYLAR ARAŞTIRILACAK"

Gelecek yılın temel hedefinin Marmara Denizi ile çevresindeki şelf alanlarını incelemek olduğunu bildiren Yaltırak, bu bölgelerin bugüne kadar detaylı çalışılmadığını söyledi.

Prof. Dr. Yaltırak, Marmara Denizi'ndeki çukurlar hakkında çok sayıda araştırma yapıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"- 100 metreden sığ olan, Marmara'nın yarısından fazlasını kapsayan şelf alanları hakkında çok az şey biliyoruz. Özellikle Güney Marmara şelfinde, aktif fayların yüzey izlerini keşfetmek istiyoruz.

- Araştırmalarımız Çanakkale Boğazı, Edremit Körfezi ile Dikili Boğazı’na kadar geniş bir coğrafyayı kapsayacak, keşfedilmemiş faylar araştırılacak. Bu çalışmalar sonucunda fayların tekrarlanma periyotlarını, karakterlerini ve doğayı nasıl etkilediklerini belirleyeceğiz.

- Böylece gelecekteki depremlerin olası etkilerine dair daha net sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz."

"FAYLARIN BÜTÜNLÜĞÜNÜ İNCELEYECEĞİZ"

Merkezin sadece deniz araştırmalarıyla sınırlı kalmayacağına işaret eden Yaltırak, karasal faylar ile deniz içindeki fayların bütünleşik şekilde inceleneceğini bildirdi.

Prof. Dr. Yaltırak, yaklaşık üç sene sürecek projenin ilk yılında temel veri toplama çalışmalarına odaklanacaklarını, geminin yılda çok sayıda sefer yapmasını planladıklarını kaydetti.

RV Sermet'in İTÜ'nün kendi altyapısı ve insan kaynağıyla çalıştırılacağını belirten Yaltırak, "İTÜ'nün Denizcilik Fakültesi, gemi personeli, mühendisleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle bu projeye tam destek veriyor. Kaptanından gemicisine kadar tüm kadro üniversitemizin bünyesinde. Ayrıca gemimizin durabileceği kendi iskelemiz mevcut." bilgisini verdi.