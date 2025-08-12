Marmara'da kuvvetli rüzgar, Doğu'da sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, ile Van ve Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.



Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



BALIKESİR 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



EDİRNE 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLİ 26°C, 42°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

