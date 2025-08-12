Marmara'da kuvvetli rüzgar, Doğu'da sağanak

Meteoroloji'nin tahminlere göre Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken Van, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, ile Van ve Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 33°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile, Van ve Ağrı'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

